英創達網路最早起萌於 2008 年的盛夏，我們是一家充滿新鮮創意及設計熱情的網路公司。 ＂臻至完美、近乎苛求＂恰如其分的為英創達網路寫實了經營理念，多年以來，我們培育與精鍊出了一群優秀聲譽、 頂尖質量的好手，並且橫跨多方面領域的設計團隊，我們擅於打造以創新為本的設計作品、 專業於多種領域的軟體工程技術及全方位的服務導向整合，英創達網路總是企圖將創意發揮到淋漓盡現， 並且努力使命必達，我們深信知識與經驗的累積才是打動人心的服務。

然而在英創達網路，我們對於這裡的所有成員，無論他們所負責的部門職責為何， 都期待大家具備創意思維和解決方案。創新的形式有許多種， 但我們的開發人員總是能在不斷的腦力激盪下創造出無限可期的精彩新意。 對於設計美學的堅持，以及在這裡所面對的每一個專案執行，我們希望將品牌設計理念傳達給消費者， 設計是無形的品味，更是具體的視覺表現，如何賦予創意無限的可能性， 如何從『有形的生產消費』轉變成『無形的生活價值』，才是我們追崇的夢想種子。

用心傾聽客戶的需求，以獨一無二的風格，全然不凡的質感，為客戶開創嶄新的品牌價值與尊嚴。 更以不斷突破的網路技術，令人驚艷的領航設計，來為我們的客戶服務。在這個過程中， 我們堅持只保留最完美的部份給我們的客戶，而且我們總是努力不懈的設法超越客戶的期待， 因為我們知道你需要什麼！